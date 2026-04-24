Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Илья Протас — о совместной игре с Овечкиным: то, о чём я буду рассказывать своим детям

Илья Протас — о совместной игре с Овечкиным: то, о чём я буду рассказывать своим детям
Комментарии

Белорусский нападающий Илья Протас высказался о совместной игре с российским нападающим Александром Овечкиным в «Вашингтон Кэпиталз».

«У меня до сих пор ощущение, будто я сплю и вижу сон. Но это особенное чувство — быть рядом с таким игроком. Он очень хорошо ко мне относился, сильно помогал и поддерживал. Иногда он был недоволен мной — и это нормально, потому что я нервничал, не всегда хорошо играл на льду. Но вне льда он всегда был очень добрым, отзывчивым, помогал, приглашал на разные мероприятия с семьёй. Это очень ценю. Провести с ним это время и играть вместе — это то, о чём я буду рассказывать своим детям», — приводит слова Протаса Russian Machine Never Breaks.

Протас дебютировал в НХЛ в составе «Вашингтон Кэпиталз» в Торонто 8 апреля. Он сыграл за «Кэпиталз» четыре матча, набрав 4 (1+3) очка.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«У нас два плана — с Овечкиным и без него». Боссы «Вашингтона» — о будущем клуба
«У нас два плана — с Овечкиным и без него». Боссы «Вашингтона» — о будущем клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android