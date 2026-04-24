Илья Протас — о совместной игре с Овечкиным: то, о чём я буду рассказывать своим детям

Белорусский нападающий Илья Протас высказался о совместной игре с российским нападающим Александром Овечкиным в «Вашингтон Кэпиталз».

«У меня до сих пор ощущение, будто я сплю и вижу сон. Но это особенное чувство — быть рядом с таким игроком. Он очень хорошо ко мне относился, сильно помогал и поддерживал. Иногда он был недоволен мной — и это нормально, потому что я нервничал, не всегда хорошо играл на льду. Но вне льда он всегда был очень добрым, отзывчивым, помогал, приглашал на разные мероприятия с семьёй. Это очень ценю. Провести с ним это время и играть вместе — это то, о чём я буду рассказывать своим детям», — приводит слова Протаса Russian Machine Never Breaks.

Протас дебютировал в НХЛ в составе «Вашингтон Кэпиталз» в Торонто 8 апреля. Он сыграл за «Кэпиталз» четыре матча, набрав 4 (1+3) очка.