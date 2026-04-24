Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Илья Протас рассказал, чем Александр Овечкин был недоволен в его игре в НХЛ

Илья Протас рассказал, чем Александр Овечкин был недоволен в его игре в НХЛ
Комментарии

Белорусский нападающий Илья Протас рассказал, чем был недоволен российский нападающий Александр Овечкин в его игре.

«Чем Ови был недоволен? Ну, например, моими передачами, которые приводили к опасным моментам у наших ворот. Он подсказывал, что нужно делать лучше, в том числе в большинстве — где можно отдать более правильную передачу. Александр очень помогает, это лидер, я всегда его слушаю. Он действительно многому меня научил», — приводит слова Протаса Russian Machine Never Breaks.

Протас дебютировал в НХЛ в составе «Вашингтон Кэпиталз» в Торонто 8 апреля. Он сыграл за «Кэпиталз» четыре матча, набрав 4 (1+3) очка.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android