«Бостон» с Задоровым и Хуснутдиновым проиграл «Баффало» в третьем матче серии плей-офф НХЛ

Завершился третий матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) и закончилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе «Бостона» отличился Таннер Жанно. Россияне, нападающий Марат Хуснутдинов и защитник Никита Задоров, не отметились результативными действиями.

За «Баффало» шайбы забросили Боуэн Байрэм, Алекс Так и Ноа Эстлунд.

Таким образом, «Баффало» повёл в серии со счётом 2-1.

Следующий матч между «Бостоном» и «Баффало» состоится 26 апреля.