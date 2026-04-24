«Бостон» с Задоровым и Хуснутдиновым проиграл «Баффало» в третьем матче серии плей-офф НХЛ
Завершился третий матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) и закончилась победой гостей со счётом 3:1.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
24 апреля 2026, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Жанно (Макэвой) – 23:26 1:1 Байрэм (Эстлунд, Пауэр) – 30:58 1:2 Так (Кребс, Байрэм) – 44:03 1:3 Эстлунд (Куинн) – 58:36
В составе «Бостона» отличился Таннер Жанно. Россияне, нападающий Марат Хуснутдинов и защитник Никита Задоров, не отметились результативными действиями.
За «Баффало» шайбы забросили Боуэн Байрэм, Алекс Так и Ноа Эстлунд.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Таким образом, «Баффало» повёл в серии со счётом 2-1.
Следующий матч между «Бостоном» и «Баффало» состоится 26 апреля.
