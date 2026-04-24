Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Бостон Брюинз — Баффало Сэйбрз, результат матча 24 апреля 2026, счет 1:3, третий матч 1/8 финала плей-офф НХЛ 2025-2026

«Бостон» с Задоровым и Хуснутдиновым проиграл «Баффало» в третьем матче серии плей-офф НХЛ
Завершился третий матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) и закончилась победой гостей со счётом 3:1.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
24 апреля 2026, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Жанно (Макэвой) – 23:26     1:1 Байрэм (Эстлунд, Пауэр) – 30:58     1:2 Так (Кребс, Байрэм) – 44:03     1:3 Эстлунд (Куинн) – 58:36    

В составе «Бостона» отличился Таннер Жанно. Россияне, нападающий Марат Хуснутдинов и защитник Никита Задоров, не отметились результативными действиями.

За «Баффало» шайбы забросили Боуэн Байрэм, Алекс Так и Ноа Эстлунд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, «Баффало» повёл в серии со счётом 2-1.

Следующий матч между «Бостоном» и «Баффало» состоится 26 апреля.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
