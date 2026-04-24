Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Оттава Сенаторз — Каролина Харрикейнз, результат матча 24 апреля 2026, счет 1:2, третий матч 1/8 финала плей-офф НХЛ 2025-2026

«Каролина» вновь обыграла «Оттаву» и повела 3-0 в серии плей-офф НХЛ
Комментарии

Завершился третий матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла на арене «Канадиен Тайр-центра» в Оттаве (Канада) и закончилась победой гостей со счётом 2:1.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
24 апреля 2026, пятница. 02:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Холл, Робинсон) – 05:13     1:1 Батерсон (Казинс) – 36:06     1:2 Блейк (Миллер, Холл) – 37:29    

Матч закончился минимальной победой гостей, теперь «Харрикейнз» ведут 3-0 в серии до четырёх побед.

В составе хозяев единственную шайбу забросил Дрейк Батерсон с передачи Ника Казинса.

В составе гостей голы записали на свой счёт Логан Стэнковен и Джексон Блейк. Им ассистировали Тейлор Холл (дважды), Эрик Робинсон и К'Андре Миллер.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Российские хоккеисты «Каролины» Александр Никишин и Андрей Свечников результативными действиями не отметились.

Россиянин Артём Зуб из «Оттавы» не принимал участия в матче из-за травмы.

Следующий матч состоится 25 апреля в Оттаве.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
В «Оттаве» прокомментировали отсутствие Зуба. Россиянин пропустил игру с «Каролиной»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android