«Каролина» вновь обыграла «Оттаву» и повела 3-0 в серии плей-офф НХЛ

Завершился третий матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла на арене «Канадиен Тайр-центра» в Оттаве (Канада) и закончилась победой гостей со счётом 2:1.
Матч закончился минимальной победой гостей, теперь «Харрикейнз» ведут 3-0 в серии до четырёх побед.
В составе хозяев единственную шайбу забросил Дрейк Батерсон с передачи Ника Казинса.
В составе гостей голы записали на свой счёт Логан Стэнковен и Джексон Блейк. Им ассистировали Тейлор Холл (дважды), Эрик Робинсон и К'Андре Миллер.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Российские хоккеисты «Каролины» Александр Никишин и Андрей Свечников результативными действиями не отметились.
Россиянин Артём Зуб из «Оттавы» не принимал участия в матче из-за травмы.
Следующий матч состоится 25 апреля в Оттаве.