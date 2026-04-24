Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Я бы назвал его злодеем. Ему всё равно». Тренер «Тампы» — о Никите Кучерове

«Я бы назвал его злодеем. Ему всё равно». Тренер «Тампы» — о Никите Кучерове
Комментарии

Главный тренер «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о лучших качествах российского форварда Никиты Кучерова.

«Кучеров очень целеустремлённый и напористый. Знаете, я бы назвал его злодеем. Ему всё равно. Он просто делает свою работу. Никита готов на всё, чтобы помочь нам победить и добиться успеха для нашей команды. Когда болеют против него, это не выбивает его из колеи. И, наверное, именно поэтому он добился такого успеха. Кучеров не поддаётся на провокации», — приводит слова Купера пресс‑служба НХЛ.

Кучеров в текущем розыгрыше Кубка Стэнли провёл два матча, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android