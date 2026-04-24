Колорадо Эвеланш – Лос-Анджелес Кингз, результат матча 24 апреля 2026, счет 2:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Лос-Анджелес» уступил «Колорадо» в матче плей-офф НХЛ, несмотря на ассист Панарина
Завершился третий матч 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Лос-Анджелес Кингз» и «Колорадо Эвеланш». Команды играли на стадионе «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе (США). «Колорадо Эвеланш» одержал победу со счётом 4:2. Счёт в серии 3-0.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
24 апреля 2026, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ландеског (Руа, Мэнсон) – 05:29     1:1 Мур (Байфилд, Лаферрье) – 25:55     1:2 Макар (Тэйвз, Лехконен) – 32:12     1:3 Лехконен – 47:39 (sh)     2:3 Кемпе (Панарин, Лаферрье) – 55:57 (pp)     2:4 Нельсон – 57:42    

В составе хозяев отличились Тревор Мур и Адриан Кемпе — последний забил с передачи российского форварда Артемия Панарина. Другой российский нападающий «Кингз» Андрей Кузьменко результативными действиями в этом матче не отметился.

У «Эвеланш» шайбы забрасывали Арттури Лехконен (1+1), Габриэль Ландеског, Кейл Макар и Брок Нельсон. Форвард Натан Маккиннон в этом матче отметился только двухминутным удалением за симуляцию. Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин результативных очков не набрал.

«Колорадо Эвеланш» занял первое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Клуб набрал 121 очко за 82 игры. «Лос-Анджелес Кингз» стал восьмым, заработав 90 очков.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Артемий Панарин признался, что сильно нервничал в матче первого раунда Кубка Стэнли
