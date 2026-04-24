«Лос-Анджелес» уступил «Колорадо» в матче плей-офф НХЛ, несмотря на ассист Панарина

Завершился третий матч 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Лос-Анджелес Кингз» и «Колорадо Эвеланш». Команды играли на стадионе «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе (США). «Колорадо Эвеланш» одержал победу со счётом 4:2. Счёт в серии 3-0.

В составе хозяев отличились Тревор Мур и Адриан Кемпе — последний забил с передачи российского форварда Артемия Панарина. Другой российский нападающий «Кингз» Андрей Кузьменко результативными действиями в этом матче не отметился.

У «Эвеланш» шайбы забрасывали Арттури Лехконен (1+1), Габриэль Ландеског, Кейл Макар и Брок Нельсон. Форвард Натан Маккиннон в этом матче отметился только двухминутным удалением за симуляцию. Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин результативных очков не набрал.

«Колорадо Эвеланш» занял первое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Клуб набрал 121 очко за 82 игры. «Лос-Анджелес Кингз» стал восьмым, заработав 90 очков.