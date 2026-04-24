Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин посетил матч фарм-клуба «Вашингтона» в плей-офф АХЛ

Комментарии

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и белорусский нападающий Алексей Протас побывали на игре фарм-клуба «столичных» «Херши Бэрс» в рамках первого раунда плей-офф АХЛ.

«Херши» уверенно обыграл «Бриджпорт Айлендерс» со счётом 5:2 и повёл в серии 2-0. Одним из героев встречи стал российский форвард Богдан Тринеев, отметившийся голом и результативной передачей. Также на льду появился Иван Мирошниченко.

Сам Овечкин завершил регулярный сезон НХЛ с 64 (32+32) очками в 82 матчах, став лучшим бомбардиром и снайпером команды. Однако «Вашингтон» с 95 очками финишировал девятым на Востоке и остался без плей-офф.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android