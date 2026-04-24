Овечкин поделился впечатлениями от посещения матча фарм-клуба «Вашингтона» в плей-офф АХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и белорусский нападающий Алексей Протас побывали на игре фарм-клуба «столичных» «Херши Бэрс» в рамках первого раунда плей-офф АХЛ и поделились своими впечатлениями.

«Вы сами видите, сколько талантливых игроков в этой организации… Все эти молодые ребята станут хорошими хоккеистами», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

«Херши» обыграл «Бриджпорт Айлендерс» со счётом 5:2 и повёл в серии 2-0. Одним из героев встречи стал российский форвард Богдан Тринеев, на счету которого гол и результативная передача. Также на льду появился Иван Мирошниченко.