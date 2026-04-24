Маккиннон получил двухминутное удаление за симуляцию в матче «Лос-Анджелеса» и «Колорадо»
«Лос‑Анджелес Кингз» потерпел третье поражение от «Колорадо Эвеланш» в серии первого раунда плей-офф НХЛ.
Встреча в Лос‑Анджелесе завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей. Счёт в серии 3-0.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
24 апреля 2026, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ландеског (Руа, Мэнсон) – 05:29 1:1 Мур (Байфилд, Лаферрье) – 25:55 1:2 Макар (Тэйвз, Лехконен) – 32:12 1:3 Лехконен – 47:39 (sh) 2:3 Кемпе (Панарин, Лаферрье) – 55:57 (pp) 2:4 Нельсон – 57:42
Форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон в этом матче заработал двухминутное удаление за симуляцию.
Примечательно, что нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби во вчерашней игре первого раунда плей-офф НХЛ с «Филадельфией» также получил удаление за симуляцию — впервые в карьере.
Следующий матч между «Кингз» и «Эвеланш» состоится на льду «Крипто.ком-Арены» 26 апреля.
Ранее стало известно, что Натан Маккиннон — главный претендент на «Харт Трофи» по итогам сезона НХЛ.
