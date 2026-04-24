Маккиннон получил двухминутное удаление за симуляцию в матче «Лос-Анджелеса» и «Колорадо»

«Лос‑Анджелес Кингз» потерпел третье поражение от «Колорадо Эвеланш» в серии первого раунда плей-офф НХЛ.

Встреча в Лос‑Анджелесе завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей. Счёт в серии 3-0.

Форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон в этом матче заработал двухминутное удаление за симуляцию.

Примечательно, что нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби во вчерашней игре первого раунда плей-офф НХЛ с «Филадельфией» также получил удаление за симуляцию — впервые в карьере.

Следующий матч между «Кингз» и «Эвеланш» состоится на льду «Крипто.ком-Арены» 26 апреля.

Ранее стало известно, что Натан Маккиннон — главный претендент на «Харт Трофи» по итогам сезона НХЛ.