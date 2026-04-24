Расписание матчей 1/2 финала плей-офф КХЛ — 2025/2026 на 24 апреля 2026 года

Сегодня, 24 апреля, пройдёт очередной игровой день полуфинального раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Запланирована одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей плей-офф КХЛ на 24 апреля 2026 года (время московское):

19:00. «Локомотив» – «Авангард».

Пары 1/2 финала плей-офф КХЛ выглядят следующим образом.

«Локомотив» (1) – «Авангард» (2) — счёт в серии — 0-0.

«Металлург» (1) – «Ак Барс» (3) — счёт в серии — 0-0.

Серии полуфинала Кубка Гагарина проводятся до четырёх побед. Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года.