В «Амуре» рассказали, для чего практикуют йогу во время сезона

Тренер по физической подготовке «Амура» Денис Богданов рассказал, для чего в команде практикуют йогу во время сезона.

«Лично я могу применить различные аудиомоторные тренировки, йогу ту же. В ней есть шавасана, используется всегда в конце практик — все ложатся на спину, выключается свет, включается музыка, тренер по йоге начинает говорить, что надо почувствовать мышцы от стоп до головы, отпустить тело. Я после сезона практикую йогу и забираю оттуда какие-то вещи. Когда у команды есть переутомление, бывает, что делаю сюрприз. Говорю, что будет тренировка, прошу взять коврики, лечь на пол, потом выключаю свет, включаю музыку для расслабления, что-то проговариваю с целью успокоить нервную систему.

Некоторые говорят, что им реально помогает в том плане, что они падают в глубокий сон на 10 минут, а потом встают – и будто обновились. За счёт этой аудиомоторной тренировки мы можем снять напряжение в теле. Простые методы, однако они могут повлиять на спортсмена, чтобы они легче и качественнее восстанавливались.

Кому некомфортно делать это в команде, могу скинуть аудио, чтобы человек это сделал перед сном», — сказал Богданов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.