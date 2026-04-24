«Нам нужно забыть об этом матче». Главный тренер «Бостона» — о поражении от «Баффало»
Главный тренер «Бостон Брюинз» Марко Штурм прокомментировал поражение в третьем матче серии с «Баффало Сэйбрз» (1:3, 1-2).
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
24 апреля 2026, пятница. 02:00 МСК
Окончен
1 : 3
1:0 Жанно (Макэвой) – 23:26 1:1 Байрэм (Эстлунд, Пауэр) – 30:58 1:2 Так (Кребс, Байрэм) – 44:03 1:3 Эстлунд (Куинн) – 58:36
«Нам нужно забыть об этом матче. В ближайшие несколько дней займёмся этим вопросом, определим области, в которых можем улучшить свою игру, нам нужно быть готовыми к следующему матчу серии. Мы делали это весь год, что будет самым важным посланием. Ничего по сути не меняется. Делали это в Баффало, делали это весь сезон. Всегда восстанавливаемся, по-прежнему находимся в очень хорошем положении», — цитирует Штурма пресс-служба клуба.
Четвёртый матч серии состоится в ночь на 26 апреля.
