«Пять дней отдыха пред домашней серией». В «Амуре» рассказали о пожеланиях к календарю КХЛ

Тренер по физической подготовке «Амура» Денис Богданов заявил, что команде нужны пять дней отдыха перед домашней серией, чтобы полностью восстановиться после выезда.

«Заметил такую штуку, что очень часто почти всем командам, которые едут на Дальний Восток, дают больше отдыха, чтобы они смогли нормально выступить. По отношению к нам почему-то такого не допускалось. Хотя в этом году у нас было много окон перед домашними играми.

Помню, когда в сезоне-2022/2023 мы играли нормально, набирали ход, но конец января и февраль у нас получились ужасными – мы за три недели три раза слетали в Москву. По возвращении в Хабаровск у нас был день тренировок – и сразу игра. Три серии подряд так было, к её концу не хватило ребят, потому что из-за бешеного темпа они начали болеть. У них не было сил бороться с лёгкими вирусными заболеваниями.

Было бы справедливо, если бы у нас было понимание, как готовиться и восстанавливаться перед домашними сериями. Постоянно летать и возвращаться – стресс. Было бы честно, чтобы мы могли восстановиться и спокойно сыграть, показать хороший результат. Думаю, лиге интересно, чтобы были конкурентные игры на Дальнем Востоке, а не изматывание нас. «Амур» и «Адмирал» просто прибиты календарём.

Пять дней отдыха перед домашней серией? Да, четыре-пять дней – идеально. Тогда сможем отдохнуть и подготовиться. Здесь такой момент, что многие приезжают семьями, у кого-то дети есть, то есть кто-то раньше проснётся, потому что у него ребёнок маленький рано встал, с ними нужно играть, уделять им внимание, проводить время. А получается так, что хоккеист спит полдня, никого не видит, нет времени ни на что – жизнь в режиме нон-стоп. Хотя бы для этого нужна пауза, чтобы набирать эмоции и приносить их на лёд и в команду», — сказал Богданов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.