Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Просто продолжаем верить». Форвард «Оттавы» Штюцле — о 0-3 в серии с «Каролиной»
Комментарии

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Тим Штюцле высказался о поражении в третьем матче серии с «Каролиной Харрикейнз» (1:2, 0-3) и отметил низкую результативность канадской команды.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
24 апреля 2026, пятница. 02:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Холл, Робинсон) – 05:13     1:1 Батерсон (Казинс) – 36:06     1:2 Блейк (Миллер, Холл) – 37:29    

«Просто будем продолжать верить, продолжать играть в свою игру. Мы забили всего три гола в трёх играх, так что победить таким образом непросто, нам просто нужно найти способ забивать больше голов», — цитирует Штюцле пресс-служба клуба.

Штюцле не набрал ни одного очка в трёх матчах серии. «Харрикейнз» ведут 3-0 в серии до четырёх побед. Четвёртый матч серии состоится вновь на домашней площадке «Оттавы» и пройдёт 25 апреля. Старт матча — в 22:00 мск.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android