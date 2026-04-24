«Просто продолжаем верить». Форвард «Оттавы» Штюцле — о 0-3 в серии с «Каролиной»
Нападающий «Оттавы Сенаторз» Тим Штюцле высказался о поражении в третьем матче серии с «Каролиной Харрикейнз» (1:2, 0-3) и отметил низкую результативность канадской команды.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
24 апреля 2026, пятница. 02:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Холл, Робинсон) – 05:13 1:1 Батерсон (Казинс) – 36:06 1:2 Блейк (Миллер, Холл) – 37:29
«Просто будем продолжать верить, продолжать играть в свою игру. Мы забили всего три гола в трёх играх, так что победить таким образом непросто, нам просто нужно найти способ забивать больше голов», — цитирует Штюцле пресс-служба клуба.
Штюцле не набрал ни одного очка в трёх матчах серии. «Харрикейнз» ведут 3-0 в серии до четырёх побед. Четвёртый матч серии состоится вновь на домашней площадке «Оттавы» и пройдёт 25 апреля. Старт матча — в 22:00 мск.
