Доктор «Адмирала» рассказал, почему нервная система вратаря утомляется быстрее

Доктор «Адмирала» Виктор Маслов заявил, что вратарям требуется большее время на восстановление из-за чрезмерной нагрузки на нервную систему.

«Есть амплуа, которые страдают больше. Речь о вратарях. Нагрузка у них на нервную систему выше, такова специфика их труда. Утомление наступает раньше, а времени на восстановление требуется больше. Это выливается в проблемы со сном, пищеварением. У голкиперов нагрузка на нервную систему выше, поскольку они должны не только напрямую реагировать на игровые моменты, но и анализировать массу событий на площадке с целью спрогнозировать свои действия. Для нервной системы это очень утомительно», — сказал Маслов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.