Все новости
Стэнковен — второй игрок в истории НХЛ, открывший счёт в трёх первых матчах серии плей-офф
Форвард «Каролины Харрикейнз» Логан Стэнковен отметился заброшенной шайбой в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Оттавой Сенаторз» (2:1, 3-0). Стэнковен стал вторым игроком в истории НХЛ, кому удалось открыть счёт в трёх первых матчах одной серии плей-офф.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
24 апреля 2026, пятница. 02:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Холл, Робинсон) – 05:13     1:1 Батерсон (Казинс) – 36:06     1:2 Блейк (Миллер, Холл) – 37:29    

В первых двух матчах серии (2:0 и 3:2 2ОТ) он также забивал первым – на 23-й (гол в итоге стал победным) и седьмой минутах соответственно. Ранее такое достижение в актив записал Джордж Армстронг (1956 год, «Торонто»).

Стэнковен также стал вторым игроком в истории «Харрикейнз» и «Хартфорд Уэйлерс», кому удалось начать плей-офф с трёхматчевой голевой серии. Ранее такое достижение в актив записал Пэт Вербик (1991).

