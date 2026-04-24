Стэнковен — второй игрок в истории НХЛ, открывший счёт в трёх первых матчах серии плей-офф
Поделиться
Форвард «Каролины Харрикейнз» Логан Стэнковен отметился заброшенной шайбой в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Оттавой Сенаторз» (2:1, 3-0). Стэнковен стал вторым игроком в истории НХЛ, кому удалось открыть счёт в трёх первых матчах одной серии плей-офф.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
24 апреля 2026, пятница. 02:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Холл, Робинсон) – 05:13 1:1 Батерсон (Казинс) – 36:06 1:2 Блейк (Миллер, Холл) – 37:29
В первых двух матчах серии (2:0 и 3:2 2ОТ) он также забивал первым – на 23-й (гол в итоге стал победным) и седьмой минутах соответственно. Ранее такое достижение в актив записал Джордж Армстронг (1956 год, «Торонто»).
Стэнковен также стал вторым игроком в истории «Харрикейнз» и «Хартфорд Уэйлерс», кому удалось начать плей-офф с трёхматчевой голевой серии. Ранее такое достижение в актив записал Пэт Вербик (1991).
Комментарии
- 24 апреля 2026
-
21:45
-
21:27
-
21:13
-
20:55
-
20:48
-
20:25
-
20:23
-
20:10
-
19:47
-
19:25
-
19:20
-
19:04
-
18:43
-
18:23
-
18:05
-
17:46
-
17:29
-
17:11
-
16:53
-
16:35
-
16:18
-
16:00
-
15:55
-
15:45
-
15:35
-
15:25
-
15:20
-
15:10
-
15:00
-
14:45
-
14:35
-
14:20
-
14:15
-
14:05
-
14:00