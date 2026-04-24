Стэнковен — второй игрок в истории НХЛ, открывший счёт в трёх первых матчах серии плей-офф

Форвард «Каролины Харрикейнз» Логан Стэнковен отметился заброшенной шайбой в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Оттавой Сенаторз» (2:1, 3-0). Стэнковен стал вторым игроком в истории НХЛ, кому удалось открыть счёт в трёх первых матчах одной серии плей-офф.

В первых двух матчах серии (2:0 и 3:2 2ОТ) он также забивал первым – на 23-й (гол в итоге стал победным) и седьмой минутах соответственно. Ранее такое достижение в актив записал Джордж Армстронг (1956 год, «Торонто»).

Стэнковен также стал вторым игроком в истории «Харрикейнз» и «Хартфорд Уэйлерс», кому удалось начать плей-офф с трёхматчевой голевой серии. Ранее такое достижение в актив записал Пэт Вербик (1991).