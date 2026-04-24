«Нам нужны хорошие игроки». Айзерман — о необходимости усиления состава «Детройта»

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман заявил, что команде нужно усилить состав, чтобы показывать лучшие результаты. «Детройт» не вышел в плей-офф в 10-й раз подряд. Для команды это самая длинная серия.

«Не думаю, что буду просто сидеть и надеяться на лучшее. Очень разочарован тем, как сложился этот сезон… Мы сегодня находимся в том же положении, что и последние семь лет. Нужно время… Я намерен выполнять свою работу наилучшим образом, решать проблемы, которые необходимо устранить, и довести дело до конца.

Было бы глупо не провести тщательный анализ нашей команды, нашей организации. Нужны ли нам серьёзные перемены? Возможно, да, возможно, нет. Самое очевидное — нам нужны хорошие игроки… Моя задача и задача моего штаба — улучшить эту команду.

Нам нужно стать более сложной командой для соперников. Мы слышим, как наши игроки говорят об этом. Моё послание им было бы таким: «Ребята, нужно, чтобы наша команда стала более сложной для соперников. Для этого вы сами должны стать более сложным соперником. Так что либо это, либо мне нужно подготовиться и привлечь других игроков», — цитирует Айзермана пресс-служба клуба.

