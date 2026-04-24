Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Бывшему латвийскому хоккеисту могут аннулировать тренерский сертификат из-за игры в КХЛ

Бывшему латвийскому хоккеисту Янису Калниньшу может быть аннулирован тренерский сертификат, сообщает портал LSM. Это может произойти из-за его выступления в Континентальной хоккейной лиге уже после начала специальной военной операции на Украине. Голкипер выступал за «Амур» с 2022 по 2024 год.

Вчера Калниньш сообщил в социальных сетях, что завершил карьеру хоккеиста, однако получил тренерский сертификат категории C и планирует работать тренером.

Руководитель Латвийского совета спортивных федераций (LSFP) Владимир Штейнбергс указал, что поданы предложения о внесении поправок в правила кабинета министров, которые позволили бы аннулировать тренерский сертификат, если спортивный специалист нарушил этические принципы.

Матч «Локомотив» — «Авангард» 24 апреля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
Материалы по теме
Калниньш ответил на вопрос, осудили ли его товарищи по сборной Латвии за переезд в Россию
