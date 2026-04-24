Бывшему латвийскому хоккеисту могут аннулировать тренерский сертификат из-за игры в КХЛ

Бывшему латвийскому хоккеисту Янису Калниньшу может быть аннулирован тренерский сертификат, сообщает портал LSM. Это может произойти из-за его выступления в Континентальной хоккейной лиге уже после начала специальной военной операции на Украине. Голкипер выступал за «Амур» с 2022 по 2024 год.

Вчера Калниньш сообщил в социальных сетях, что завершил карьеру хоккеиста, однако получил тренерский сертификат категории C и планирует работать тренером.

Руководитель Латвийского совета спортивных федераций (LSFP) Владимир Штейнбергс указал, что поданы предложения о внесении поправок в правила кабинета министров, которые позволили бы аннулировать тренерский сертификат, если спортивный специалист нарушил этические принципы.