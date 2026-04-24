Ноблох — о 0 очков Макдэвида в серии с «Дакс»: оказывает на себя слишком большое давление

Ноблох — о 0 очков Макдэвида в серии с «Дакс»: оказывает на себя слишком большое давление
Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох прокомментировал отсутствие набранных очков у капитана Коннора Макдэвида в двух первых матчах серии с «Анахайм Дакс» (1-1).

«Думаю, он оказывает на себя слишком большое давление. Он хочет, чтобы команда добилась успеха. Коннор лидер, обычно, когда мы добиваемся успеха, он играет в этом большую роль. Бывали отрезки сезона, когда Макдэвид не был лучшим игроком команды, когда не показывал выдающуюся игру. Такое случается нечасто, уверен, он ещё найдёт свою игру в серии», — цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.

Коннор впервые в карьере не смог набрать очков в двух матчах подряд в плей-офф.

