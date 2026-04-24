«Он образец для подражания в НХЛ». Гретцки не согласился с удалением Кросби за симуляцию

Легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки не согласился с удалением капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби за симуляцию в третьем матче серии с «Филадельфией Флайерз» (2:5, 0-3).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
23 апреля 2026, четверг. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Раст, Кросби) – 04:18 (pp)     1:1 Зеграс (Драйсдейл, Мартон) – 25:18 (pp)     2:1 Ристолайнен (Юульсен, Кутюрье) – 29:06     3:1 Силер (Юульсен, Кутюрье) – 31:18     3:2 Карлссон (Ракелль, Новак) – 49:39 (pp)     4:2 Кейтс (Зеграс, Драйсдейл) – 52:30 (pp)     5:2 Типпетт (Кейтс) – 58:48    

«Кросби — образец для подражания в Национальной хоккейной лиге. Город Питтсбург, очевидно, очень гордится им. Он не будет симулировать. Думаю, судьи, возможно, слишком остро отреагировали на тот момент вчера вечером, но что поделать.

Что касается «Питтсбурга», «Филадельфия» хочет вести агрессивную игру. Но «Питтсбург» должен играть от свистка до свистка. Как только вратарь делает сейв, нужно встать в круг вбрасывания и сказать: «Хорошо, мы будем продолжать атаковать». Нельзя ввязываться в драки, потому что это замедляет игру, а «Питтсбургу» нужно играть в высоком темпе», — цитирует Гретцки TNT.

