Матч-центр:
Главная Хоккей Новости

Уэджвуд — первый вратарь в истории франшизы «Колорадо» с победами в трёх первых матчах КС
Вратарь «Колорадо Эвеланш» Скотт Уэджвуд вышел в старте на третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом» (4:2, 3-0).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
24 апреля 2026, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ландеског (Руа, Мэнсон) – 05:29     1:1 Мур (Байфилд, Лаферрье) – 25:55     1:2 Макар (Тэйвз, Лехконен) – 32:12     1:3 Лехконен – 47:39 (sh)     2:3 Кемпе (Панарин, Лаферрье) – 55:57 (pp)     2:4 Нельсон – 57:42    

33-летний канадец отразил 24 бросков из 26 бросков. В первых трёх играх в серии у него три победы при 94,7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,28. Уэджвуд стал первым вратарём в истории «Колорадо» и «Квебек Нордикс», выигравшим все три первых матча в старте в плей-офф за карьеру. До этого сезона у него было четыре появления на льду в матчах Кубка Стэнли — все после выходов на замену.

«Колорадо» ведёт в серии со счётом 3-0. Четвёртый матч состоится 26 апреля на домашней площадке «Кингз».

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Лос-Анджелес» уступил «Колорадо» в матче плей-офф НХЛ, несмотря на ассист Панарина
