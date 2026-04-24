Разин назвал свой любимый сериал и объяснил, почему проводит время в интернете

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что читает различные статьи экспертов в СМИ и проводит свободное время за просмотром сериалов.

«Что касается мнений экспертов, стараюсь быть в теме, но мне кажется, букмекеры нас записывают в фавориты, а эксперты, наоборот, нас ставят в аутсайдеры. У меня много свободного времени, мне хватает семи-восьми часов на сон. Я и сериалы смотрю, буду участвовать в ветеранском матче между играми. Как я могу не читать интернет? Он же для этого и существует, чтобы что-то читать.

Читаю какие-то статьи, если люди пишут, это читаю. Есть моменты, которые мне не нравятся, но такого, чтобы меня это раздражало – такого нет. Я стрессоустойчивый человек, стараюсь все свои мысли высказывать, если они у меня есть, могу связать их в предложения.

Что смотрел? Последний классный сериал — «Время счастливых». Всем советую. Очень хороший сериал, как раз про моё поколение», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Коньков: специалисты, считающие «Металлург» явным фаворитом пары КГ, глубоко заблуждаются
