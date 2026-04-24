Андрей Разин ответил на вопрос, беспокоит ли его вратарская линия «Металлурга»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин ответил на вопрос, беспокоит ли его вратарская линия «Металлурга».

– Вратарская линия вас беспокоит?
– Кто пустил этого человека? Зачем он задаёт эти вопросы? Чья вратарская линия, наша?

– Да, ваши вратари.
– Почему она должна меня беспокоить? У нас стабильные вратари. Какой-никакой, но опыт есть. Не знаю, конечно, хочется меньше пропускать, чтобы вратари больше выручали. Но ребята в форме, всё нормально.

– Пока нельзя сказать, кто выйдет в первом матче, Смолин или Набоков?
– Не буду говорить, но я знаю, кто выйдет.

– Это был сложный выбор?
– Нет, это не было сложно. Выбор сделан, почему он должен быть сложным? Лёгкий выбор.

– Можете раскрыть, почему был лёгким?
– Не буду раскрывать. Выбор сделан. Если бы я сказал, в пользу кого, сказал бы почему. А так – выбор сделан, – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

