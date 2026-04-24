«Торпедо» продлило контракт с главным тренером Алексеем Исаковым. Как сообщает пресс-служба клуба, новый контракт рассчитан на два года.

Наставник, за три сезона прошедший в клубной системе все этапы становления в качестве главного тренера, в первый же год на уровне КХЛ повторил лучшее достижения «Торпедо» в Кубке Гагарина.

Задолго до финиша регулярного чемпионата обеспечив участие в плей-офф, нижегородская команда успешно преодолела первый раунд и вошла в пятёрку клубов, дольше других являвшихся соискателями титула. Также по ходу сезона торпедовцам удалось повторить целый ряд рекордных победных серий, оформленных как в КХЛ, так и на более ранних хоккейных этапах.