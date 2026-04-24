Разин — об «Ак Барсе»: мастеровитый соперник, обладающий крупными мышцами

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о предстоящем сопернике по полуфиналу Кубка Гагарина — казанском «Ак Барсе».

«Ак Барс» – хороший соперник, мастеровитый, обладающий крупными мышцами. Силён в силовой борьбе, в борьбе на пятачке, что на своём, что на чужом. У нас свои козыри есть. Конечно, хочется навязать свой хоккей сопернику. В этом наш козырь.

Во-первых, надо наладить контроль шайбы, быстро проходить среднюю зону. Ну, естественно, не проигрывать свой пятачок, больше лезть на чужой. Меньше удаляться, больше зарабатывать удаления. Всё-всё как обычно.

Согласен с тем, что сейчас будет соперник совсем другой. Может быть, не такой быстрый, как «Торпедо», но по чистому мастерству «Ак Барс» силён, у Казани есть Лямкин, Яшкин – люди давно на слуху. Барабанов хорошо владеет шайбой, хорошо владеет катанием. У «Ак Барса» свои сильные стороны, у нас – свои. Кто их лучше использует, тот и победит», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

