«Так сложилось, есть много причин». Квартальнов — о завершении сезона минского «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Минск Дмитрий Квартальнов подвёл итоги сезона для белорусского клуба. Минское «Динамо» уступило «Ак Барсу» во втором раунде Кубка Гагарина в четырёх матчах.

«Как сказал после такого фиаско, всегда на последние вещи обращаем внимание. Так сложилось, есть много причин. Не смогли. Всё будет оправданием, но очень много для этого было сделано. Команда стала совершенно другой. На неё стали по-другому реагировать. Я работал против Минска и с Минском. Начало первого года работы и сейчас – две другие команды. Где-то прибавляем в финансовом плане, но мы большие вещи перевернули. Появились наши ребята, которые играли ведущие роли. Такого здесь не было. Их нужно подготовить, доверить. Целей, которые были поставлены, мы достигали. Нужно отдать должное ребятам. Что не получилось, это другая история, – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.