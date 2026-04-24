Разин — о полуфинале с «Ак Барсом»: я бы хотел быстро закончить серию

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что хочет пройти в серии «Ак Барс» в полуфинале Кубка Гагарина за минимальное количество матчей.

«Я бы хотел быстро закончить серию. Но быстро, разумеется, в положительную сторону. Сейчас и в НХЛ в трёх парах 3-0 в серии. Это хоккей, сейчас такой сезон. Сейчас видим такой плей-офф, в прошлом году больше игр было. Раз на раз не приходится, есть такой фильм.

Было ли проблемой, что не было проблем? Хороший вопрос. Считаю, что у нас были проблемы. И это даже хорошо. В принципе, эти проблемы больше всё-таки сами себе создавали. А то, что говорят, у нас были слабые соперники, я бы так не сказал. И «Сибирь» в концовке регулярного чемпионата отнимала очки и боролась за восьмёрку, и «Торпедо» весь сезон доказывало, что они могут с топ-клубами играть. То, что мы проиграли по одной встрече в серии, нам идёт на пользу», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.