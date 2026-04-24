Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Хоккей Новости

В минском «Динамо» ответили на вопрос, останется ли в клубе Дмитрий Квартальнов

Комментарии

Генеральный директор «Динамо» Минск Артём Каркоцкий ответил на вопрос, останется ли в команде главный тренер Дмитрий Квартальнов.

– Остаётся ли Квартальнов?
– Ситуация поменялась. Все к этому причастны, включая многочисленную армию болельщиков. Наша арена является одной из лучших. Болельщики очень трепетно относятся к каждому эпизоду игры. Мы очень это ценим, им огромное спасибо. По поводу тренерского штаба все решения будем принимать до 31 мая. Сезон получился интересным. Концовка оставила двоякое впечатление. Чтобы подвести итоги, нужно время. До конца мая будем этим заниматься.

– Как оцените работу Квартальнова за три года?
– Для подведения итогов нужно время. Это работа не одного года. Говорим, что эти три года получились у нас при движении вперёд. Очень много было достигнуто. Но подводить итоги ещё рановато, – передаёт слова Каркоцкого корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android