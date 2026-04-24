В минском «Динамо» ответили на вопрос, останется ли в клубе Дмитрий Квартальнов

Генеральный директор «Динамо» Минск Артём Каркоцкий ответил на вопрос, останется ли в команде главный тренер Дмитрий Квартальнов.

– Остаётся ли Квартальнов?

– Ситуация поменялась. Все к этому причастны, включая многочисленную армию болельщиков. Наша арена является одной из лучших. Болельщики очень трепетно относятся к каждому эпизоду игры. Мы очень это ценим, им огромное спасибо. По поводу тренерского штаба все решения будем принимать до 31 мая. Сезон получился интересным. Концовка оставила двоякое впечатление. Чтобы подвести итоги, нужно время. До конца мая будем этим заниматься.

– Как оцените работу Квартальнова за три года?

– Для подведения итогов нужно время. Это работа не одного года. Говорим, что эти три года получились у нас при движении вперёд. Очень много было достигнуто. Но подводить итоги ещё рановато, – передаёт слова Каркоцкого корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.