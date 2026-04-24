Разин — о Галимове: главное, чтобы судьям не жаловался, а так пусть провоцирует

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался об игре нападающего «Ак Барса» Артёма Галимова, который нередко симулирует на площадке.

«Что сказать про Галимова? Самое главное, чтобы Артём судьям не жаловался. А так пусть провоцирует. Не вижу в этом проблемы. Мы всех обсуждали, показывали ребятам. Все четыре тройки у «Ак Барса» могут сделать результат.

Тот же Никита Дыняк, парень — молодец, много черновой работы делает, так ещё и самоотверженный хоккеист, умеет в хоккей играть при этом. Это качество хорошее. И Сафонов, и Тодд с Хмелевски. Хорошая команда, мастеровитая», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.