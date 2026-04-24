Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Разин — о Галимове: главное, чтобы судьям не жаловался, а так пусть провоцирует

Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался об игре нападающего «Ак Барса» Артёма Галимова, который нередко симулирует на площадке.

«Что сказать про Галимова? Самое главное, чтобы Артём судьям не жаловался. А так пусть провоцирует. Не вижу в этом проблемы. Мы всех обсуждали, показывали ребятам. Все четыре тройки у «Ак Барса» могут сделать результат.

Тот же Никита Дыняк, парень — молодец, много черновой работы делает, так ещё и самоотверженный хоккеист, умеет в хоккей играть при этом. Это качество хорошее. И Сафонов, и Тодд с Хмелевски. Хорошая команда, мастеровитая», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Разин — об «Ак Барсе»: мастеровитый соперник, обладающий крупными мышцами
Комментарии
