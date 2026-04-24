Разин вспомнил, как забивал «Ак Барсу» гол в падении — не как Овечкин, куда уж там мне

Разин вспомнил, как забивал «Ак Барсу» гол в падении — не как Овечкин, куда уж там мне
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин вспомнил, как забивал «Ак Барсу» гол в падении в 2000 году в матче плей-офф.

«У нас есть традиция показывать видео перед серией плей-офф, как пришёл сюда, эта традиция была ещё до меня. Почему мне её запрещать? Хороший ролик, мурашки от музыки, от голов.

Помню, как сам играл с «Ак Барсом» дважды в плей-офф, один раз перед Евролигой, перед финалом. Боролись за финал, здесь выиграли, там проиграли и потом по буллитам в Казани выиграли, прошли дальше. И в 2000 году, когда чемпионом стало «Динамо», мы решающий матч в серии до трёх побед проиграли.

«Ак Барсу», помню, красиво забил в падении. Не как Овечкин, куда уж там мне», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

