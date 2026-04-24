Хоккей Новости

Гендиректор минского «Динамо» рассказал, зачем был подписан контракт с Райаном Спунером

Генеральный директор «Динамо» Минск Артём Каркоцкий высказался о работе по трансферам и ответил на вопрос, почему было подписано соглашение с нападающим Райаном Спунером.

– Как реагируете на слухи об игроках, какая работа ведётся?
– Очень много мнений в интернете, очень спокойно реагируем. Работа ведётся круглосуточно, всегда ищутся варианты для улучшения, чтобы мы могли двигаться вперёд и прибавлять во всех компонентах. Все переходы в работе.

– Почему был подписан Спунер? Согласовывали трансферы с тренерским штабом?
– Мы приложили все усилия, чтобы подписать игроков, которые были нам нужны. Какие-то сделки не срослись, какие-то не могли позволить, цены высокие. Двигались и делали всё так, как могли позволить.

– Изменится ли билетная политика в следующем году?
– 38 аншлагов были не просто так. Прилагаются очень большие усилия, чтобы болельщик на арене получал всё, что нужно. Мировая практика показывает – чем выше результат, тем больше растут цены. После первого поднятия услышали просьбы болельщиков. Нас признали народной командой, поэтому не стали никуда двигаться. Оставили скидку владельцам абонементов 25%. Подняли цены на самые лучшие места, остальные остались в том ценовом сегменте, который сравнивался с другим досугом – кинотеатры, аквапарки. Хотя то зрелище, которое проходит на нашей арене – бесценно, – передаёт слова Каркоцкого корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

