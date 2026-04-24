В минском «Динамо» рассказали, как сказалось на команде увольнение тренера Горбенко

Генеральный директор «Динамо» Минск Артём Каркоцкий оценил решение уволить тренера Игоря Горбенко по ходу прошедшего сезона.

– Нельзя было подождать с увольнением Горбенко до конца сезона?

– Понимал, что у Дмитрия Вячеславовича Квартальнова есть мнение на этот счёт, мы его уважаем. Но коллегиально было принято такое решение. Зачем ворошить, что было? Как говорится, кто старое помянет… Решение было принято.

– Как на вас сказалось увольнение Горбенко?

– С Игорем я работал, надеюсь, буду работать долго. Все знают его плюсы и минусы. Иногда в увольнениях тренера логики нет. Вы, журналисты, говорите одно. Понятно, что Юрич нам бы помог. Но есть такое решение — не обсуждаем, пошли дальше. Его не было — и мы сыграли так, как сыграли, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.