«Сор из избы выносить никогда не стоит». Гендиректор «Динамо» — о конфликте вокруг Спунера

Генеральный директор «Динамо» Минск Артём Каркоцкий прокомментировал слова генерального менеджера Олега Антоненко, раскритиковавшего главного тренера Дмитрия Квартальнова по поводу спорного трансфера нападающего Райана Спунера.

– Был ли Антоненко прав, когда вышел в прессу после заявлений Квартальнова?

– Никто не вправе давать оценку кому-то. Это такое дело неблагодарное, да и мы не имеем на это права. Это произошло уже. Сор из избы выносить никогда не стоит. Это индивидуальный момент, кто-то действует на эмоциях, кто-то специально. Рассуждать можно долго. Ситуация была, она была погашена. Шли дальше, продолжая свою работу, – передаёт слова Каркоцкого корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.