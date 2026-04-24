«Не хватило глубины и здоровья». Квартальнов — о причине провала в серии с «Ак Барсом»

Главный тренер «Динамо» Минск Дмитрий Квартальнов заявил, что в плей-офф команде не хватило глубины состава.

– У вас много эмоций. Пытались проработать этот момент в плей-офф?

– Вы про какие эмоции?

– Когда Липского толкнули, например?

– Проигрывать никто не любит. Каждый тренер разный. Я, может, эмоциональный человек. Но ничего персонально против… Даже не помню, где Даниила толкнул. Где-то, может, надо эмоции убрать, согласен с вами. Но мы все живые люди, не хотим проигрывать.

– В чём был провал в плей-офф?

– Давайте как тренер вам скажу – у нас после Нового года пошёл спад игр на выезде. Нам не хватает глубины, здоровья. Где-то не получилось взять игроков – тяжело это сделать в середине сезона. С Казанью это красной нитью было – не хватило глубины и здоровья, – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.