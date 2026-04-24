Спортивный директор «Металлурга» Бирюков выделил сильные стороны «Ак Барса»

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков выделил сильные стороны «Ак Барса», ставшего соперником магнитогорцев по полуфинальной серии плей-офф.

«Ак Барс» действительно играет немного в другой хоккей, нежели «Торпедо», но тем и интереснее будет игра с ними. Нам нужно, как бы ни звучало банально, играть в свою лучшую игру. У нас есть свои сильные стороны — владение шайбой, скорость, сохранение шайбы. Нужно все свои лучшие качества применить, чтобы выиграть.

Что касается габаритов, по подбору игроков, у «Ак Барса» действительно большие ребята. Как мы сейчас говорили, немного другой стиль у них. Играем немного в другой хоккей, посмотрим, чей стиль будет сильнее.

Хорошая команда, опытная, есть ребята, которые много выигрывали. Они действительно сильны в борьбе, на пятаке, играют в силовом стиле, нужно как можно меньше ошибок делать. В полуфинале не бывает, наверное, слабого соперника, так что нужно готовиться очень серьёзно», – передаёт слова Бирюкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

