«Это ежегодная проблема». Каркоцкий — о повышении зарплаты лидерам минского «Динамо»

Генеральный директор «Динамо» Минск Артём Каркоцкий ответил на вопрос о возможном повышении контрактов лидеров Алекса Лиможа и Тая Смита.

– Готовы ли вы увеличивать контракты лидеров – Лиможа, Смита?

– Это ежегодная проблема. Когда игроки такого уровня приезжают и выходят на высокий уровень, нам с рынком тяжело тягаться. Селекционный отдел работает постоянно. Он уже не раз доказал, что может находить эти бриллианты, которые приезжают в Минск и становятся украшениями всей лиги. Лимож – рекордсмен, который приехал и набрал рекордное количество очков для игрока в первом сезоне. Будем прилагать все усилия, чтобы оставить костяк команды, – передаёт слова Каркоцкого корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.