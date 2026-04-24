Бирюков: у «Металлурга» всегда была, есть и будет только одна цель

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков заявил, что в клубе рассчитывают на победу в Кубке Гагарина.

«Волнение есть всегда и у игроков, и на той должности, где я сейчас. Раньше был на льду, сейчас за бортиком. Нельзя сказать, что медали — и цель выполнена. Цель у нас, у «Металлурга», всегда была, есть и будет всегда — только самые высокие задачи. Но сейчас об этом, наверное, не стоит говорить.

У нас мыслей сейчас о межсезонье или следующем сезоне нет. Скажу больше: «У нас все мысли сейчас только о завтрашней игре», — передаёт слова Михаила Бирюкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.