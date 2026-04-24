Спортивный директор «Металлурга» Бирюков рассказал о подготовке команды к полуфиналу

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков рассказал о подготовке команды к полуфиналу, где соперником является казанский «Ак Барс».

«Ничего не меняется в подготовке, в нашей истории из разных лет «Ак Барс» — всегда принципиальный соперник. Очень много с ними встречались и в финалах, и в полуфиналах, так что соперники уже знакомые друг с другом, готовимся серьёзно и планомерно. Работаем по тому же режиму, что и после первого раунда, было время и отдохнуть, и потренироваться. Сейчас уже в полной мере готовимся к сопернику.

Тяжело сделать плавающий календарь. Думаю, в принципе, это было всегда, когда есть паузы между раундами. Хорошо, что все в равных условиях, Казань тоже отдыхала много, даже больше, чем мы, так что отдыхали одинаково», – передаёт слова Бирюкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.