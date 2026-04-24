Бирюков: сами нашли себе приключения в серии с «Торпедо», но лучше получить такой опыт

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков высказался о серии второго раунда Кубка Гагарина с «Торпедо» (4-1).

«Если брать серию с «Торпедо», первые три игры и первые два периода четвёртого матча играли здорово, а вот потом действительно нашли сами себе приключения. Но считаю, всё что ни делается – к лучшему. Ребята поняли, что нельзя давать слабину, это сразу же наказывается.

Думаю, это только в плюс нашему опыту, нужно на себе это всё испытать. Лучше такой опыт получить, чем выиграть без проблем у соперника, а потом зайти к сильной команде и сталкиваться с этими проблемами в полуфинале.

Думали над тем, чтобы ребята получили игровую практику, отдали кого могли в Высшую лигу. Но у нас основная команда играет завтра, все должны быть готовыми, приоритет – команда КХЛ», – передаёт слова Бирюкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.