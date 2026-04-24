Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бирюков: сами нашли себе приключения в серии с «Торпедо», но лучше получить такой опыт

Бирюков: сами нашли себе приключения в серии с «Торпедо», но лучше получить такой опыт
Комментарии

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков высказался о серии второго раунда Кубка Гагарина с «Торпедо» (4-1).

«Если брать серию с «Торпедо», первые три игры и первые два периода четвёртого матча играли здорово, а вот потом действительно нашли сами себе приключения. Но считаю, всё что ни делается – к лучшему. Ребята поняли, что нельзя давать слабину, это сразу же наказывается.

Думаю, это только в плюс нашему опыту, нужно на себе это всё испытать. Лучше такой опыт получить, чем выиграть без проблем у соперника, а потом зайти к сильной команде и сталкиваться с этими проблемами в полуфинале.

Думали над тем, чтобы ребята получили игровую практику, отдали кого могли в Высшую лигу. Но у нас основная команда играет завтра, все должны быть готовыми, приоритет – команда КХЛ», – передаёт слова Бирюкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android