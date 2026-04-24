«Пока не готов ответить на вопрос». Квартальнов — о желании продолжить работу в Минске

Главный тренер «Динамо» Минск Дмитрий Квартальнов заявил, что пока не знает, хочет ли продолжать работу в белорусском клубе.

– Как оцените молодых игроков?

– Здорово, что мы идём к этому. Ребята молодцы, хотят попасть в команду. Кто-то даже и не был готов к уровню КХЛ, но мы их ставим. Ребята растут, момент нижней линии прошёл. Они будут идти вперёд, радовать, расти как игроки.

– В чём сила Энаса?

– Его не обучишь. Животные по лесу идут, у них интуиция развита. Сэм играет на интуиции. Он знает, где будет шайба. У него животный инстинкт, не у каждого такое есть. Есть хороший резкий бросок, само чтение игры на животном уровне. Для него это очень легко, он не парится с этим.

– Хотели ли бы вы продолжить работу с этой командой?

– Сейчас хочу отдохнуть. Пока не готов ответить на этот вопрос, – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.