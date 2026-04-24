Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Пока не готов ответить на вопрос». Квартальнов — о желании продолжить работу в Минске

Комментарии

Главный тренер «Динамо» Минск Дмитрий Квартальнов заявил, что пока не знает, хочет ли продолжать работу в белорусском клубе.

– Как оцените молодых игроков?
– Здорово, что мы идём к этому. Ребята молодцы, хотят попасть в команду. Кто-то даже и не был готов к уровню КХЛ, но мы их ставим. Ребята растут, момент нижней линии прошёл. Они будут идти вперёд, радовать, расти как игроки.

– В чём сила Энаса?
– Его не обучишь. Животные по лесу идут, у них интуиция развита. Сэм играет на интуиции. Он знает, где будет шайба. У него животный инстинкт, не у каждого такое есть. Есть хороший резкий бросок, само чтение игры на животном уровне. Для него это очень легко, он не парится с этим.

– Хотели ли бы вы продолжить работу с этой командой?
– Сейчас хочу отдохнуть. Пока не готов ответить на этот вопрос, – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android