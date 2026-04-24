Директор «Спартака»: могли занять более высокое место и не попадать на «Локомотив»

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев подвёл итоги сезона. Красно-белые в первом раунде Кубка Гагарина уступили «Локомотиву» в пяти матчах.

«Подводя итоги, конечно, если смотреть на ожидания болельщиков и результат прошлого сезона, наши ожидания были выше. Но были определённые причины, по которым как получилось, так получилось. У этого состава был потенциал занять более высокое место в регулярке и не попадать на «Локомотив» в первом раунде.

Команда достойно провела серию, к сожалению, выиграли один матч, но в двух играх вели в две шайбы и в трёх играх уступили всего в одну шайбу. Шаг вперёд сделать не удалось, но мы видим, что у команды есть потенциал. Надеемся на шаг вперёд в новом сезоне», – передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.