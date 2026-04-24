Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Жамнов: обстоятельства сложились так, что пришлось лечь на операцию. Но это не оправдание

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, что был вынужден оставить на время команду из-за операции.

«Обстоятельства сложились так, что мне пришлось лечь на операцию. Я был вынужден оставить команду на полтора месяца перед началом плей-офф. Ни я, ни доктора этого не планировали. Мы оказались в такой ситуации. Когда вернулся, сказал команде, что её не узнал. Этой концентрации нам не хватило, чтобы закончить регулярку на более высоком месте. Была потеряна нить. Если бы не моя болезнь, подготовились бы гораздо лучше. Но это не оправдание», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

