Жамнов ответил, повлияют ли проблемы со здоровьем на работу главным тренером «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов ответил, повлияют ли проблемы со здоровьем на его работу в клубе. В конце сезона специалист временно покинул команду из-за операции.

«Моё будущее в свете ситуации со здоровьем? Давайте так, понимаю вопрос. Было много слухов обо мне. Кто-то писал о сердце, кто-то писал, что ещё хуже. Хирург сделал всё, что нужно. Сейчас я здоров и готов работать дальше. Препятствий по здоровью нет», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Спартак» завершил сезон поражением от «Локомотива» в первом раунде Кубка Гагарина (1-4 в серии). Жамнов работает главным тренером «Спартака» с 2023 года.