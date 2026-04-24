Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Жамнов ответил, повлияют ли проблемы со здоровьем на работу главным тренером «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов ответил, повлияют ли проблемы со здоровьем на его работу в клубе. В конце сезона специалист временно покинул команду из-за операции.

«Моё будущее в свете ситуации со здоровьем? Давайте так, понимаю вопрос. Было много слухов обо мне. Кто-то писал о сердце, кто-то писал, что ещё хуже. Хирург сделал всё, что нужно. Сейчас я здоров и готов работать дальше. Препятствий по здоровью нет», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Спартак» завершил сезон поражением от «Локомотива» в первом раунде Кубка Гагарина (1-4 в серии). Жамнов работает главным тренером «Спартака» с 2023 года.

