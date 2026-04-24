В «Спартаке» признали ошибку с обменом нападающего Тодда в «Ак Барс»

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев признал ошибку с обменом нападающего Нэйтана Тодда в «Ак Барс» на форварда Брэндона Биро и защитника Артемия Князева в конце регулярного чемпионата. До обмена канадский форвард был одним из лидеров красно-белых по результативности.

«Что касается Тодда, ситуация в плоскости бизнеса. Перед дедлайном в течение двух недель мы были в ежедневном контакте, но игроку было комфортнее выступать на Востоке. Он был готов к обмену. Биро получил травму, поэтому мы не выжали из обмена того, чего хотели. Да, этот обмен не усилил команду. Могу это признать», – передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.