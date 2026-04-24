Тренерский штаб «Спартака» точно изменится в новом сезоне КХЛ

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что в новом сезоне тренерский штаб команды точно изменится.

«Ждать изменений», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В тренерский штаб «Спартака», помимо Жамнова, входят Александр Барков, Олег Кваша, Евгений Перов, Сергей Климкович. По ходу прошедшего регулярного сезона тренерский штаб красно-белых покинул Алексей Ковалёв.

Ранее в «Спартаке» признали ошибку с обменом нападающего Тодда в «Ак Барс». «Спартак» завершил сезон поражением от «Локомотива» в первом раунде Кубка Гагарина (1-4 в серии). Жамнов работает главным тренером «Спартака» с 2023 года.

Материалы по теме
Жамнов ответил, повлияют ли проблемы со здоровьем на работу главным тренером «Спартака»
