Квартальнов: будем надеяться, что «Ак Барс» выиграет Кубок, потому что нас обыграли

Главный тренер «Динамо» Минск Дмитрий Квартальнов ответил на вопрос, чего не хватило в серии второго раунда Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (0-4).

– Чего не хватило в серии с «Ак Барсом»?

– 4:0 в первом раунде тоже сказались. Вся пресса давала нам очень большие шансы. У нас много молодых ребят, но много опытных. Третья игра была самой важной в серии. Говорил, что мы проявили бесхарактерность. Но в ответе всегда главный тренер. Значит, я не смог убедить, настроить, чтобы они сыграли плотно, дерзко. Меня очень сильно задело, что нас обыграли и избили. Не ставлю никогда хоккеистов отдельно от себя.

– Как оцените возможности «Ак Барса» в этом плей-офф?

– Вперёд, у них есть шанс. Хорошая команда, центральная ось сумасшедшая. Они в хорошей форме, здоровье есть. Где-то нам этого не хватило. Они разберутся. Будем надеяться, что они выиграют. Потому что нас обыграли, – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.