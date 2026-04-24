«Не знаю, что с ним произошло». Жамнов — о резком спаде одного из лидеров «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о резком спаде результативности нападающего Александра Пашина в прошедшем сезоне.

«Объясню по Пашину: все мы ждали — и вы писали, и я говорил — ждали хотя бы то же самое, что он показывал. Но я не буду говорить, что тот был готов к лагерю. Всегда хочешь, чтобы игрок прогрессировал. Ситуация в этом сезоне: мы хотели, чтобы он прогрессировал. Я с ним часто беседовал, один на один, но не знаю, что с ним произошло. Он был тенью Пашина. Мы ждали совершенно другого, для нас это стало большим минусом», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

