Жамнов — о том, были ли разногласия с руководством «Спартака» по кадровым решениям: были

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что по ходу прошедшего сезона у него были различные разногласия с руководством клуба по кадровым решениям в тренерском штабе и составе команды.

«По тренерам решение было принято наверху. Добавить мне больше нечего. Меня вызвали и всё сказали. Я был обязан принять решение.

По другим кадровым решениям у нас были разногласия [с руководством]. Ты спросил — я ответил. Были. Но как бы сказать, чтобы это было мягче… Думаю, что это нормальная практика для любого клуба. Как тренер ты не можешь на это повлиять», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.