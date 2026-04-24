В минском «Динамо» ответили, будет ли изменена политика церемоний перед матчами

Генеральный директор «Динамо» Минск Артём Каркоцкий высказался о торжественной церемонии в честь 1000-го матча Андрея Стася перед второй игрой серии плей-офф с «Ак Барсом» (4:5 ОТ).

– Будет ли изменена политика церемоний перед матчами?

– После всех церемоний, которые проводили, мы побеждали. Поэтому предпосылок отменить церемонию в честь Стася не было. Это согласовано с лигой. Прекрасно понимали, что та церемония выпала на плей-офф. Но когда ещё будет белорус, который проведёт 1000 матчей в КХЛ? У нас в команде играют профессионалы, которых церемонии не должны отвлекать от хоккея. Учтём какие-то моменты, это тоже опыт, – передаёт слова Каркоцкого корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.