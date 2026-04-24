Дмитрий Квартальнов оценил трёхлетний период работы в минском «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил трёхлетний период работы в белорусском клубе. Лучшим результатом команды за это время был выход во второй раунд Кубка Гагарина.

– Какие топ-моменты сезона назовёте?

– Вы же меня знаете. Топ – 0:4 от «Ак Барса». Тоже топ, но немного в другую сторону. Всё было хорошо, но в конце не получилось. Из позитивного — рекорды, забили второе количество голов. Атака у нас была интересная.

– Как для себя оцените трёхлетний период?

– Это вас интересно почитать, послушать. Была совершенно другая команда в первый год, он реально был тяжёлый. Затем руководители что-то увидели, начали вместе ближе работать. Сейчас понимаем, что нужно, чтобы идти дальше и становиться хорошим клубом. Но работы очень много. Нужно много поработать местным молодым ребятам, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.